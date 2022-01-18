Elazığ'da okullara kar tatili (3)

FÜ'NDE EĞİTİME BİR GÜNLÜK ARA

Fırat Üniversitesi, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verdi. Üniversiteden yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilecek olan final sınavlarının 24 Ocak 2022 Pazartesi günü aynı saatlerde online olarak yapılacağı duyruldu. Üniversitede görev yapan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.