Elazığ'da okullara kar tatili (3) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da okullara kar tatili (3)

Elazığ'da okullara kar tatili (3)
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

FÜ'NDE EĞİTİME BİR GÜNLÜK ARAFırat Üniversitesi, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verdi.

FÜ'NDE EĞİTİME BİR GÜNLÜK ARA

Fırat Üniversitesi, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verdi. Üniversiteden yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilecek olan final sınavlarının 24 Ocak 2022 Pazartesi günü aynı saatlerde online olarak yapılacağı duyruldu. Üniversitede görev yapan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri

Fırat Üniversitesi, Ocak, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title