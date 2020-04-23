Elazığ'da misket büyüklüğünde dolu yağdı
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Alacakaya, Elazığ, Güncel, Haber

Elazığ'da misket büyüklüğünde dolu yağdı

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde ve bazı köylerde misket büyüklüğünde dolu yağdı.

23.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:26
Elazığ'da misket büyüklüğünde dolu yağdı

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde ve bazı köylerde misket büyüklüğünde dolu yağdı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nen uyarısını yaptığı yağış Elazığ'ın bazı ilçelerinde ve yüksek rakımlı yerlerinde etkili oldu. Alacakaya ilçesi ile bazı köylerde ise dolu yağdı. Aniden bastıran ve misket büyüklüğünde yağan dolu kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Dolu yağışı vatandaşları zor durumda bırakırken, kısmen bazı meyve ağaçları ile tarım arazilerinin zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan meteoroloji bugün için bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu olacağını yağışların ise Bingöl çevresinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini, yer yer dolu yağışının da beklendiğini bildirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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