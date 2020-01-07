Elazığ'da Mehmet Akif İnan anısına şiir yarışması

07.01.2020 09:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:25

Elazığ'da şair ve öğretmen Mehmet Akif İnan anısına düzenlenen şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.



Eğitim Bir-Sen Elazığ Şubeleri tarafından Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen ödül töreni Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayarak Mehmet Akif İnan'ı anlatan sinevizyon gösterisi ile devam etti. Ardından Mehmet Akif İnan anısına düzenlenen şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Daha sonra Memur-Sen Genel Başkan Danışmanı Eğitimci-Yazar Necmettin Evci tarafından konferans verildi.



Mehmet Akif İnan'ın çok zor şartlarda sendikacılık yaptığını anımsatan Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, "Onların çektiği cefa ile biz burada rahatlığı yaşıyoruz. Daha rahat şartlarda sendikacılık yapıyoruz. Onlar sendikayı zirveye taşıdılar. Bu zirvede bunu korumak ve hakkını vermek bizim yükümlülüğümüzdür"dedi.



Gelecek nesillerin duygu dünyasını genişletilmesi gerektiğini aktaran Memur-Sen Genel Başkan Danışmanı Eğitimci-Yazar Necmettin Evci: " Bu kardeşlerimizin desteklenmesi, yönlendirilmesi lazım. Mehmet Akif İnan önemli bir insan,sendikal etkilerden kendimizi biraz sıyırarak Mehmet Akif İnan'ı kavramamız lazım"diye konuştu.



Programa İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk,Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç,Memur-Sen Genel Başkan Danışmanı Eğitimci-Yazar Necmettin Evci, Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA