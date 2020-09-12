Elazığ'da kuvvetli rüzgarda üzerine kalıp düşen işçi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elazığ'da kuvvetli rüzgarda üzerine kalıp düşen işçi hayatını kaybetti

Elazığ'da bir şantiyede çıkan kuvvetli rüzgarda üzerine demir kalıp düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Elazığ'da kuvvetli rüzgarda üzerine kalıp düşen işçi hayatını kaybetti
12.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 12.09.2020 01:03

Elazığ'da bir şantiyede çıkan kuvvetli rüzgarda üzerine demir kalıp düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Güney Çevre Yolunda bulundan bir şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa süreli çıkan kuvvetli rüzgar sonrası demir kalıp, şantiyede çalışan 24 yaşındaki Mustafa Türk'ün üzerinde düştü. Durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirilirken, kalıp, diğer işçiler tarafından kaldırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incele yapmasının ardından genç işçinin cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Türk'ün Sivas'tan çalışmak için Elazığ'a geldiği öğrenildi . - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Muharrem İnce Abdülhamit Gül Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Canan Ergüder Ozan Çolakoğlu
Spor Can Bartu Erol Bulut Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Fransa Antalya Hırsızlık
Şu an buradasınız: Elazığ'da kuvvetli rüzgarda üzerine kalıp düşen işçi hayatını kaybetti - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 01:03:53. #1.14#
title