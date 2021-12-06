Elazığ'da köylerden kablo hırsızlığına 3 tutuklama

ELAZIĞ'da, 3 köyden bakır kablo ve elektrik kablosu çaldığı belirlenip, gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Altınkuşak'taki mermer ocağından bakır kablo, Aydıncık'tan 500 metre elektrik kablosu ve Çatalharman'dan da inşaatı devam eden tavuk çiftliğinden 1000 metre uzunluğunda elektrik kablosu çalındı. Köylülerin ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, parmak izinden şüphelileri belirledi. İsimleri açıklanmayan 3 şüpheli, adreslerine eş zamanlı operasyonla çalıntı malzemelerle yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Malzemeler de sahiplerine teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri

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