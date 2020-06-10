Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı
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Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı

Elazığ'da dün gece Emine Bulut cinayetini akıllara getiren bir olay meydana gelen. Eşiyle boşanma aşamasında olan bir kadın adamın boğazını kesmesi sonucu hayatını kaybetti.

10.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:19

Elazığ'da dün gece meydana gelen olayda, kocası tarafından boğazı kesilerek yaralanan 3 çocuk annesi Aslıhan A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz kadının boğazının kesilerek öldürülmesi akıllara Emine Bulut cinayetini getirdi.

Olay, dün gece merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokakta bulunun bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. (40), boşanma aşamasında olan 34 yaşındaki eşi Aslıhan A.'nın (34) kaldığı kayınvalidesinin evine geldi.

Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı

EŞİNİ VE KAYNANASINI BIÇAKLADI

Sözde konuşmak için eve girmeye çalışan koca, eşini boğazından, kayın validesi Ş.B.'yi ise bacağının üst tarafından bıçakladı. O esnada kayınvalide de eline geçirdiği bıçakla damadını arkasından bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli koca yaralı kaçarken, ağır yaralanan eşi ve kayınvalidesi komşularının çağırdığı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı olarak kaçan koca Ali A. ise bir alt sokakta yere yığıldı.Çevredekilerin polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine yaralı koca ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı

KADIN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan ağır yaralı 3 çocuk annesi Aslıhan A.'nın kurtarılması için gece boyunca yapılan tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı, hayatını kaybetti.

Öte yandan hastanede tedavisi süren şüpheli kocanın ise tedavi sonrası ifadesi alınarak adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı

Kaynak: İHA

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