Elazığ'da, 'Kent Konseyi Bölge Toplantısı'

Türkiye Kent Konseyi Birliği Başkanı Necati Binici, kent vizyonu ve konseylerin illerdeki etkinliğini ele alacaklarını aktardı.



Kent Konseyi Birliğinin 2017 yılının son bölge toplantısı Elazığ'da gerçekleştirilecek. Elazığ'a yakın kentlerden katılacak Kent Konseylerine açık olan toplantıda "Kent Vizyonu ve Kent Konseyleri" konuşulacak.



2017 yılının son bölgesel toplantısını Elazığ'da gerçekleştireceklerini belirten Türkiye Kent Konseyi Birliği Başkanı Necati Binici, "Kent Konseyi Birliği olarak dönemler içerisinde 3 tür toplantılar gerçekleştiriyoruz. Yılda iki defa ulusal toplantılar ve bölgesel toplantılar yapıyoruz. Ayrıca birde yürütme kurulu toplantısı yapıyoruz. Dönemimizin son bölgesel toplantısını Elazığ'da yapıyoruz. Civar illerdeki kent konseylerimizde Elazığ'a gelecekler ve Cumartesi günü toplantımızı gerçekleştireceğiz" dedi.



Toplantıda Kent Vizyonu ve Kent Konseyinin tartışılacağını aktaran Binici, "Toplantımızda kent konseylerinin illerindeki etkinliğini görmüş olacağız. 2006 yılında bir yönetmelikle kurulan kent konseyleri, kentteki bütün STK'ları bünyesinde barındıran, odalar, borsalar, sendikalar gibi grupları bir araya getiren bir bütündür" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ