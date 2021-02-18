Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hastaneye kaldırıldı
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hastaneye kaldırıldı

18.02.2021 20:29 | Son Güncelleme: 18.02.2021 21:04

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş tedavi altına alındı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş tedavi altına alındı.

İstanbul'dan 20 gün önce ilçeye bağlı Soğukpınar köyündeki evlerine gelen Şükrü ve Resul Temurbalık, odada yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Zehirlendiklerini fark eden kardeşlerden biri güçlükle 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Köy yolunun kar yağışından kapalı olması nedeniyle köye paletli kar ambulansı gönderildi. Köyden alınan kardeşler daha sonra normal ambulansa aktarılarak Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Temurbalık kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Dağ

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