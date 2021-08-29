Elazığ'da kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti, sürücü olay yerinden kaçtı
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Elazığ'da kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti, sürücü olay yerinden kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti, sürücü olay yerinden kaçtı Elazığ'da bisikletiyle karşıdan karşıya geçerken kamyonun altında kalan Ali İmran Bulut hayatını kaybederken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Elazığ'da kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti, sürücü olay yerinden kaçtı

ELAZIĞ - Elazığ'da bisikletiyle karşıdan karşıya geçerken kamyonun altında kalan Ali İmran Bulut hayatını kaybederken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Merkez Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile karşıdan karşıya geçen 13 yaşındaki Ali İmran Bulut, sürücüsü öğrenilemeyen 34 HK 3038 plakalı kamyonun altına kaldı. Bulut, ağır yaralanırken kamyon sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Bulut, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Bulut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Çocuktan geriye ise parçalanan bisikleti ve yola savrulan terliği kaldı.

Elazığ'da kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti, sürücü olay yerinden kaçtı
Elazığ'da kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti, sürücü olay yerinden kaçtı
Elazığ'da kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti, sürücü olay yerinden kaçtı
Elazığ'da kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti, sürücü olay yerinden kaçtı
Elazığ'da kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti, sürücü olay yerinden kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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