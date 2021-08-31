Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Kömürhan Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Ç. yönetimindeki 55 AAU 247 plakalı kamyon ile Ş.P. yönetimindeki 44 HG 122 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, kamyon refüje çıkarak devrilirken 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Üst geçitten tren raylarına uçan araçta can pazarı: 1 ölü, 5 yaralı
Üst geçitten tren raylarına uçan araçta can pazarı: 1 ölü, 5 yaralı
Minibüsün çarptığı genç stajyer hayatını kaybetti
Minibüsün çarptığı genç stajyer hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Neşet Ertaş Bülent Ersoy Deniz Akkaya
Spor Marcao Ali Koç Ali Öztürk Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 09:42:31. #1.15#

title