Elazığ'da 'Kadına Şiddete Hayır' stantları kuruldu

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 'Kadına Şiddette Hayır' stantları kuruldu.

Valilik koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında organizasyon düzenledi. Düzenlen organizasyonda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından 'Kadına Şiddete Hayır' stantları kuruldu. Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen ve vatandaşların katılım sağladığı stantlarda, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgiler verilerek broşürler dağıtıldı. Stantların gün boyunca devam edeceği bildirildi.

Kadına Şiddettin her türlüsünün yanlış olduğunu aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, "Aile kurumu ve toplum içerisinde önemli bir yeri olan kadınlarımız birer anne, kış kardeş ve eş olarak her alanda mevcuttur. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu belirtiyoruz. Kadına karşı şiddete biraz daha hassas davranıyoruz. Çünkü inancımız ve kültürümüzde kesinlikle kadına hiç bir şiddetin yeri yoktur. İnancımızda kadın cennetten bile daha üstün bir mertebeye konulmuştur. Kadınlarımız bize emanet olarak bırakılmıştır. Bizde bu inançla toplumumuzda kadınlarımıza karşı her türlü şiddetin bitmesini temenni ediyor ve kadınlarımızın her platformda hak ettikleri yerde olmalarını diliyorum" dedi.

Kurulan stantlara herkesi beklediğini ifade eden vatandaşlardan Nur Sema Aydın da, "Şiddetin her türlüsüne hayır diyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ