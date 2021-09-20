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Son dakika haberi: Elazığ'da inşaatın 7. katından düşen işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Elazığ'da dengesini kaybederek çalıştığı inşaatın 7. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Elazığ'da dengesini kaybederek çalıştığı inşaatın 7. katından düşen İşçi hayatını kaybetti.

Olay, merkez Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Oğlu Bulvarı'nda bulundan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 7. katında yapılan sıvayı sulayan Önder Akgül (26) bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akgül, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Akgül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaylı ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(Kamil Can Kılıç/İHA)

Son dakika haberi: Elazığ'da inşaatın 7. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Elazığ'da inşaatın 7. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Elazığ'da inşaatın 7. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Elazığ'da inşaatın 7. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Elazığ'da inşaatın 7. katından düşen işçi hayatını kaybetti
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