Elazığ'da horoz dövüştüren 17 kişiye para cezası - Haberler
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Elazığ'da horoz dövüştüren 17 kişiye para cezası

Elazığ'da horoz dövüştüren 17 kişiye para cezası
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, horoz dövüşü yaptıranlara yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 17 kişiye, para cezası uygulandı.

ELAZIĞ'da, horoz dövüşü yaptıranlara yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 17 kişiye, para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, horoz dövüştürüldüğü bilgisi üzerine bir adrese baskın düzenledi. Operasyon sırasında bazı kişiler kaçmaya bazıları da horozları saklamaya çalıştı. Horoz dövüştürmede yakalanan 17 kişiye, idari para cezası kesildi. Dövüştürülen 10 horoz ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından teslim alındı. Ayrıca olay yerinde 1 kişi, üzerinde yapılan aramada 300 gram kubar esrar ele geçirilince gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Para Cezası, Jandarma, Güncel, Haber

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