ELAZIĞ'DA HELİKOPTER DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir şekilde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koordineli olarak yaptıkları denetim kapsamında helikopter desteği ile havadan da denetim gerçekleşti. Elazığ'a bağlantısı bulunan Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve Tunceli karayolları hem havadan hem de karadan denetlendi. Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önüne geçilmesi ve trafik ihlallerin tespit edilmesi amacıyla helikopter destekli yapılan denetimde havadan tespit edilen ihlaller uygulama noktalarına bildirildi. Kural ihlali yapan sürücülere gerekli işlemler yapıldı. Denetime İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tarkan Uygur, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Cengiz Yeğen ve ekipler katıldı.