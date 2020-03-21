Elazığ'da "Hadi gah eve gidek" çözüm olmayınca banklar söküldü - Elazığ'da "Hadi gah eve gidek" çözüm olmayınca banklar söküldü Esprili yaklaşım çözüm olmayınca, oturma bankları kaldırıldı Elazığ'da korona virüsüne karşı her türlü tedbir ve uyarı yapılmasına rağmen vatandaşların parklarda oturmaya devam etmesi nedeniyle yörenin şivesiyle esprili bir...

- Elazığ'da "Hadi gah eve gidek" çözüm olmayınca banklar söküldü

Esprili yaklaşım çözüm olmayınca, oturma bankları kaldırıldı

Elazığ'da korona virüsüne karşı her türlü tedbir ve uyarı yapılmasına rağmen vatandaşların parklarda oturmaya devam etmesi nedeniyle yörenin şivesiyle esprili bir şekilde "Deyiler dışar da gezene de bulaşi, elese daha ne edek hadi gah eve gidek" tabelaları asıldı

Bir çok kişinin banklarda oturmaya devam etmesi üzerine ekipler devreye girerek bankların büyük bir bölümünü kaldırdı

ELAZIĞ - Elazığ'da korona virüsü salgını nedeniyle alınan tüm tedbir ve uyarılara rağmen vatandaşların banklarda oturması nedeniyle bazılarına esprili uyarı yazısı asıldı. Vatandaşların "Hadi gah eve gidek" esprisine rağmen oturmaya devam etmesi üzerine bu kez ekipler devreye girerek kent merkezinde bir çok oturma bankını kaldırdı.

Çin'de ortaya çıkan ardından dünyaya yayılan korona virüsünün Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan önlemler her gün biraz daha genişletiliyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da her türlü uyarı, bilgilendirme ve dezenfekte çalışması yapılıyor. Buna rağmen özellikle belirli bir yaş üzerindeki vatandaşlar özellikle kent merkezinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda banklarda oturmaya devam ediyor.Vatandaşların salgına yakalanmaması için ise Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. İlk önce çok sayıdaki banka yörenin şivesiyle esprili bir şekilde "Sağlığın İçin Evde Kal Elazığ, Deyiler dışarda gezene de bulaşi, elese daha ne edek hadi gah eve gidek" yazan tabelalar asıldı. Vatandaşların oturmayı sürdürmesi üzerine ekipler son çare olarak bankları yerinden sökerek, araçlarla taşıdı.Bankların kaldırılmasını bir çok vatandaş doğru bir karar olarak değerlendirdi.

Virüsten dolayı evden çıkmamalarının gerektiğini ifade eden vatandaşlardan Mehmet Yıldırım, insanın işi olduğu zaman da işini halledip tekrar eve dönmesi lazım. Vatandaşlarımız kurallara uymuyor ama uymak lazım"dedi.

Virüs olsa da olmasa da günün birinde zaten öleceklerini belirten Batuhan Karacan, "Virüsün bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. İster virüs isterse başka bir şey olsun Elazığ haklı yine dışarı çıkarak davranışlarını sergiler. Burası yaşlıların yeri zaten sürekli burada oturuyorlar. Bankları kaldırmaları daha mantıklı en azından burada oturmazlar" diye konuştu.

Virüs dünyanın ve insanların yeni tanıştığı bir hastalık olduğuna değinen vatandaşlardan Suat Öztaş," Bankların kaldırılması büyük bir yardım. Yaşlı ve hasta olanların otobüse bedavaya bindirilişlerinin belli bir süre dondurulması lazım. 10-15 gün sabır edelim daha çok kişiye yayılmasını ve bulaşmasını engellemek için biraz sabırlı olmak lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA