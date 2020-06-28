Elazığ'da görevden alınan başkanın testi pozitif çıktı, kısmi karantina başladı Elazığ'da görevden alınan başkanın testi pozitif çıktı, kısmi karantina başladı Elazığ'da terör soruşturması kapsamında görevden alınan Karakoçan ilçesi Sarıcan Belde Belediye başkanın testi pozitif çıktı, belde de 5 adreste kısmi karantina başladı.

Elazığ'da görevden alınan başkanın testi pozitif çıktı, kısmi karantina başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da terör soruşturması kapsamında görevden alınan Karakoçan ilçesi Sarıcan Belde Belediye başkanın testi pozitif çıktı, belde de 5 adreste kısmi karantina başladı.

Edinilen bilgiye göre,HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat, geçtiğimiz hafta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adli kontrolle serbest kaldı. Görevden alınan Polat'ın Covid-19 testi ise pozitif çıktı. Bunun üzerine bugün belediye dahil belde de görevden alınan Polat'la temaslı kişilerin olduğu 5 adres tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Beldede jandarma ekiplerinin gerekli uyarıları yaptığı, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekiplerinin çalışma yürüttüğü bildirildi.

Kaynak: İHA