Elazığ'da göçmen kaçakçılığına 5 gözaltı (2) - Haberler
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Elazığ'da göçmen kaçakçılığına 5 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Elazığ'da göçmen kaçakçılığına 5 gözaltı (2)

HEPSİ TUTUKLANDIElazığ'da, polis ekiplerinin çalışması sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle yakalanıp gözaltına alınan 5 şüpheli, çakarıldıkları mehkemece tutuklandı.

ELAZIĞ (DHA) - HEPSİ TUTUKLANDI

Elazığ'da, polis ekiplerinin çalışması sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle yakalanıp gözaltına alınan 5 şüpheli, çakarıldıkları mehkemece tutuklandı.


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