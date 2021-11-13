Elazığ'da göçmen kaçakçılığına 5 gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
HEPSİ TUTUKLANDIElazığ'da, polis ekiplerinin çalışması sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle yakalanıp gözaltına alınan 5 şüpheli, çakarıldıkları mehkemece tutuklandı.
ELAZIĞ (DHA) - HEPSİ TUTUKLANDI
Elazığ'da, polis ekiplerinin çalışması sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle yakalanıp gözaltına alınan 5 şüpheli, çakarıldıkları mehkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri
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