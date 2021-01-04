Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
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Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

04.01.2021 19:59 | Son Güncelleme: 04.01.2021 20:16

Elazığ'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, karşı şeride geçerek otomobille kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Elazığ'daki korkunç kaza, merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Çaydaçıra Mahallesi'nden Zafran Mahallesi'ne seyreden henüz sürücüsü belirlenemeyen 23 HT 937 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 23 K 5497 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

2 ÖLÜ, 3'Ü AĞIR 5 YARALI

Çarpışmanın etkisi ile araçlar savrularak hurdaya döndü. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Araçlarda sıkışan yaralılar AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hazır bekleyen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde polis ekipleri inceleme yaptı.

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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