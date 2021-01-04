Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

Elazığ'daki korkunç kaza, merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Çaydaçıra Mahallesi'nden Zafran Mahallesi'ne seyreden henüz sürücüsü belirlenemeyen 23 HT 937 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 23 K 5497 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

2 ÖLÜ, 3'Ü AĞIR 5 YARALI

Çarpışmanın etkisi ile araçlar savrularak hurdaya döndü. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Araçlarda sıkışan yaralılar AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hazır bekleyen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde polis ekipleri inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ