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Donmak üzere olan hayvanlar kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Haberler | Güncel

Donmak üzere olan hayvanlar kurtarıldı Elazığ'ın Arıcak ilçesinde kar altına donmak üzere olan başıboş eşekler belediye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

ARICAK, ELAZIĞ (İHA) - Donmak üzere olan hayvanlar kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde kar altına donmak üzere olan başıboş eşekler belediye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ'da 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde kar altına donmak üzere olan başıboş eşekleri fark eden vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Jandarma ve belediye ekipleri eşekleri bulunduğu yerden kurtararak barınma yerine yerleştirdi.

Donmak üzere olan hayvanlar kurtarıldı

Donmak üzere olan hayvanlar kurtarıldı

Donmak üzere olan hayvanlar kurtarıldı

Donmak üzere olan hayvanlar kurtarıldı

Donmak üzere olan hayvanlar kurtarıldı

Donmak üzere olan hayvanlar kurtarıldı

Donmak üzere olan hayvanlar kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Arıcak, Elazığ, kar, Güncel, Haber

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