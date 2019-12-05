Elazığ'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Elazığ'da kamyonun devrilmesi sonucu, sürücü yaşamını yitirdi.
Elazığ'da kamyonun devrilmesi sonucu, sürücü yaşamını yitirdi.
Murat B. (45) yönetimindeki 23 AAJ 028 plakalı kamyon, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 62'nci kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Murat B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Murat B'nin cenazesi, incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.