Elazığ'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Haberler » Güncel » Elazığ'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü - Haber

Elazığ'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Elazığ'da kamyonun devrilmesi sonucu, sürücü yaşamını yitirdi.

05.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:34
Elazığ'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

'da kamyonun devrilmesi sonucu, sürücü yaşamını yitirdi.

Murat B. (45) yönetimindeki 23 AAJ 028 plakalı kamyon, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 62'nci kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Murat B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Murat B'nin cenazesi, incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler