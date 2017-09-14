Elazığ'da "Damla Projesi" Etkinlikleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen "Damla Projesi" kapsamında gençler Elazığ'ın Baskil ilçesine geldi.



Baskil Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi, yaptığı açıklamada, proje kapsamında yabancı ve Türk üniversite öğrencilerden oluşan gençler, gönüllülük esasına göre gittikleri illerde çeşitli ziyaretlerde bulunarak etkinliklere katıldığını bildirdi.



Şerbetçi, projenin hem kültürlerin kaynaşmasına hem de birlik ve beraberliğin teminine katkı sağladığını ifade etti.



Şerbetçi açıklamasında şunları kaydetti:



"Baskil'e gelen gençler Baskil Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu'yu ziyaret ederek. Daha sonra Koyuncu ile Baskil Anadolu Lisesinde etkinlik düzenlediler. Aile ziyaretleri gerçekleştirerek sosyal sorumluluk ile ilgili çalışmalar yaptılar. Gençler son olarak Şehit Fethi Sekinin kabrini ziyaret ederek dua ettiler."