Elazığ'da dağ keçisi hastane bahçesinde görüntülendi
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Elazığ'da dağ keçisi hastane bahçesinde görüntülendi

Elazığ'da, avlanması yasak bir dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi bahçesinde görüntülendi.

28.05.2020 22:37 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:06

Elazığ'da, avlanması yasak bir dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi bahçesinde görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Şehit Fethi Sekin Hastanesinin bahçesine akşam saatlerinde nereden geldiği belirlenemeyen yavru bir dağ keçisi girdi.

O anlar hastane görevlileri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, etrafta bir süre koşuşturan dağ keçisi daha sonra gözden kayboluyor.

Elazığ'da dağ keçisi hastane bahçesinde görüntülendi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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