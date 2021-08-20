ELAZIĞ'DA CUMA NAMAZI SONRASI AŞURE DAĞITILDI

ELAZIĞ Valiliği tarafından Muharrem ayının son günü nedeniyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

ELAZIĞ Valiliği tarafından Muharrem ayının son günü nedeniyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

Elazığ'da Hicri yılbaşı olan Muharrem ayında 680 yılında Kerbela'da Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin, ailesi ve yakınlarının şehit edilmesinin yasının tutulduğu Muharrem ayının sona ermesiyle birlikte aşure dağtımı için program düzenlendi. Elazığ Valiliği tarafından cuma namazının ardından Mevlana camisinde yapılan aşure ikramı programına Vali Erkaya Yırık ve il protokolü katıldı. Program kapsamında 800 vatandaşa aşure ikram edildi. Vali Yırık, "Toplam 800 vatandaşımız aşureden istifade etti. Tabii buradaki mesele aşureye bahanesiyle insanlarımızla muhabbet sağlamak, bir araya gelmek, insanlarımızın burada kaynaşmasını sağlamaktır. Gördüğünüz gibi birlik ve beraberliğimize katkı sağlayan, ilimizin dirlik ve düzenine fayda veren çok güzel bir ortam oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızla bu şekilde farklı noktalarda buluşmamız gerçekleşir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı