Elazığ'da cep telefonu hırsızı tutuklandı
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Elazığ'da cep telefonu hırsızı tutuklandı

Elazığ'da gündüz vakti bir telefoncuya girerek vitrindeki cep telefonunu çalan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da cep telefonu hırsızı tutuklandı
13.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:48

Elazığ'da gündüz vakti bir telefoncuya girerek vitrindeki cep telefonunu çalan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkeze bağlı Gazi Caddesi'nde bulunan Elliler Çarşısı'ndaki bir cep telefonu dükkanında meydana geldi. Dükkan sahibi Onur Sekman, öğle saatlerinde iş yerinin kapısını açık bırakarak şarj aleti almak için başka bir dükkana gitti. O esnada dükkanın boş olduğunu gören bir şahıs, içeri girerek vitrinde bulunan 2 bin 500 lira değerindeki cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Dükkana geldikten sonra cep vitrindeki telefonların eksik olduğunu gören Sekman, güvenlik kameralarını inceledikten sonra hırsızlığı fark etti. Sekman, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma sonrasında şahsın E.B. olduğu tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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