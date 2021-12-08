Elazığ'da cami tuvaletinde bir kişi başından vurulmuş halde bulundu - Haberler
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Elazığ'da cami tuvaletinde bir kişi başından vurulmuş halde bulundu

Elazığ'da cami tuvaletinde bir kişi başından vurulmuş halde bulundu
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ İzzetpaşa Camisi tuvaletinde bir kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

ELAZIĞ İzzetpaşa Camisi tuvaletinde bir kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis Kalçık'ın intihar etttiği ihtimalini değerlendirirken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, akşam saatlerinde İzzetpaşa Camii'nin tuvaletinde meydana geldi. Tuvaletten silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Faruk Kalçık'ın (32) olay yerinde başından tabancayla vurulmuş halde hayatını kaybettiğini belirledi. Kalçık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis Kalçık'ın intihar etttiği ihtimalini değerlendirirken, olayla ilgili inceleme başlattı.


Elazığ'da cami tuvaletinde bir kişi başından vurulmuş halde bulundu

Elazığ'da cami tuvaletinde bir kişi başından vurulmuş halde bulundu

Elazığ'da cami tuvaletinde bir kişi başından vurulmuş halde bulundu

Elazığ'da cami tuvaletinde bir kişi başından vurulmuş halde bulundu

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Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri

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