Elazığ'da çalınan inşaat malzemeleri jandarma tarafından bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da çalınan inşaat malzemeleri jandarma tarafından bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da çalınan inşaat malzemeleri jandarma tarafından bulundu

Elazığ'da çalınan inşaat malzemeleri jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edilirken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da çalınan inşaat malzemeleri jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edilirken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakiraz Beldesi Küçük Sanayi Sitesinde inşaat malzemeleri çalınan Y.G., durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bunun üzerine JASAT ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, inşaat malzemeleri bulunarak sahibine teslim edildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında ise yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da çalınan inşaat malzemeleri jandarma tarafından bulundu

Canice öldürülen Pınar Kaynak cinayeti davasında tutuklu sanık: Mağdur durumdayım

Canice öldürülen Pınar Kaynak cinayeti davasında tutuklu sanık: Mağdur durumdayım

 22 yaşındaki genç kız otel odasında ölü bulundu

22 yaşındaki genç kız otel odasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title