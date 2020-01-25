: Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı! O anlar anbean görüntülendi

25.01.2020 06:52 | Son Güncelleme: 25.01.2020 06:54

AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Deprem anında büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar, depremin hemen ardından kendilerini dışarı attı. Vatandaşların birçoğu geceyi sokakta geçirirken, AFAD, AKUT ve belediyeler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş Elazığ için seferber oldu.

BİR KİŞİ DAHA ENKAZ ALTINDAN KURTARILDI

6.8'lik deprem sonrası Elazığ'da kurtarma çalışmaları 06.30 itibariyle devam ediyor. İstanbul ve farklı kentlerden gelen gönüllüler çalışmalara katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de, bina enkazlarında arama-kurtarma faaliyeti yürütüyor. Kurtarma çalışmaları sırasında bir vatandaş daha enkaz altından çıkarıldı. O anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ! ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Öte yandan, gece saatlerinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13'u Elazığ, 6'sı Malatya olmak üzere 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam 922 kişinin yaralı olduğunu açıkladı. Elazığ'da 30'a yakın kişinin göçük altında kaldığını belirten Bakan Koca, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

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