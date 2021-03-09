Elazığ'da bir araç alevlere teslim oldu, görüntüler film sahnelerini aratmadı
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Elazığ'da bir araç alevlere teslim oldu, görüntüler film sahnelerini aratmadı

09.03.2021 22:21 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:56

Elazığ'da H.Ç. kontrolündeki bir otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı. Kameralara yansıyan olayda, alevlerin bir anda aracı sardığı ve film sahnelerini aratmayan anların ortaya çıktığı görüldü.

Elazığ-Malatya karayolu üzerindeki Gözeli yol ayrımında bulunan Öküzuşağı Köyü mevkiinde meydana gelen olayda, H.Ç idaresindeki 34 UES 70 plakalı otomobilde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Elazığ'da bir araç alevlere teslim oldu, görüntüler film sahnelerini aratmadı

ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Yangını fark eden sürücünün, aracı kenara çekip inmesinin ardından alevler yükseldi. Yanan araçtan çıkan dumanlar hızla çevreyi sararken, araçtan ara ara da patlama sesleri geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da bir araç alevlere teslim oldu, görüntüler film sahnelerini aratmadı

FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

Bölgeye gelen ekipler yangını söndürürken, aracın kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. O anları çevrede bulunan başka bir kişi de cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde alevlerin film sahnelerindeki gibi yükseldiği görülürken, olaya şahit olanlar ise korku dolu anlar yaşadı.

Elazığ'da bir araç alevlere teslim oldu, görüntüler film sahnelerini aratmadı
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