Elazığ'da AŞ stantları oluşturuldu
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Elazığ'da AŞ stantları oluşturuldu

İhlas Haber Ajansı / Hamdin Kılıç - Haberler | Yerel

Elazığ'da AŞ stantları oluşturuldu Elazığ'da alışveriş merkezi dahil kentin farklı noktalarına aşı stantları kuruldu.

Elazığ'da AŞ stantları oluşturuldu

ELAZIĞ - Elazığ'da alışveriş merkezi dahil kentin farklı noktalarına aşı stantları kuruldu. İsteyen vatandaşlar, stantlara gelerek randevu almadan kayıt yaptırıp kornona virüs aşısı olabiliyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da aşı seferberliği sürerken, Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşların aşıya daha kolay ulaşmalarını sağlamak adına kentin farklı noktalarına aşı standı kurdu. 18 yaş üstü vatandaşların aşı olması için alışveriş merkezi ile kentin farklı noktalarına korona virüs aşı uygulama noktası kuruldu. Vatandaşlar randevu almadan geldikleri aşı standında kayıt yaptırdıktan sonra sıraya girip aşı oldu.

Önceki dönemlerde randevulu olarak aşılama yapıldığını bu nedenle yeterince zaman bulamadıkları için şimdiye kadar aşı olmadığını kaydeden Ahmet Furkan Atilla, "Fakat şuan da alışveriş merkezine girerken aşı standını gördüm ve buraya gelerek kolay bir şekilde aşımı oldum. Böyle bir uygulama bence çok faydalı. Sıra beklemeden artık güzel bir şekilde burada herkes aşısını olabiliyor" dedi.

Aşısını olan vatandaşlardan Murat Yıldırım ise "Sağlık Bakanlığına hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Malum yoğun bir aşı talebi var. Burada açılan stant ile 2'nci doz aşımızı rahat bir şekilde olduk. 2'nci doz aşım ayın 3'ndeydi ben de yoğunluktan dolayı gidip aşı olamıyordum. Bakanlığımızın burada açmış olduğu stant sayesinde 2'nci doz aşımı oldum" diye konuştu.

Elazığ'da AŞ stantları oluşturuldu
Elazığ'da AŞ stantları oluşturuldu
Elazığ'da AŞ stantları oluşturuldu
Elazığ'da AŞ stantları oluşturuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdin Kılıç

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