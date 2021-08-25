ELAZIĞ'DA ARAP TAVŞANI GÖRÜNTÜLENDİ
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ELAZIĞ'DA ARAP TAVŞANI GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Arap tavşanı görüntülendi.

ELAZIĞ'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Arap tavşanı görüntülendi.

Baskil ilçesine bağlı Aydınlar köyü İskender mezrası kırsalında, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin 'nesli tehlike altında hayvan' olarak duyurduğu ve kırmızı listede yer alan Arap tavşanı görüntülendi.

Vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla Arap tavşanını görüntülerken, hayvanın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

ELAZIĞ'DA ARAP TAVŞANI GÖRÜNTÜLENDİ
ELAZIĞ'DA ARAP TAVŞANI GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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