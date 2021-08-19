Elazığ'da 850 keklik doğaya salındı
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Elazığ'da 850 keklik doğaya salındı

Elazığ'da 850 keklik doğaya salındı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da 850 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Elazığ'da 850 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Kanatlı Av Hayvanı Salım Programı kapsamında kırsal bölgelerde kınalı keklik salımı yapıldı.

Malatya Kınalı Keklik Üretim İstasyonundan kente getirilen 850 kınalı keklik, görevliler tarafından farklı noktalarda doğaya bırakıldı.

Program kapsamında ekolojik sistemde önemli bir yere sahip olan ancak nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kınalı kekliklerin doğadaki popülasyonunun arttırılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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