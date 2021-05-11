78 yaşındaki kişinin emekli maaşını çalan 3 kadın zanlı yakalandı
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78 yaşındaki kişinin emekli maaşını çalan 3 kadın zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da jandarma ekipleri, 78 yaşındaki kişinin emekli maaşını çalan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Elazığ'da jandarma ekipleri, 78 yaşındaki kişinin emekli maaşını çalan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Akçakiraz beldesinde yaşayan C.K'nin (78) evine girerek emekli maaşını çalan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin Batman'dan çalışmak için kente gelen O.G. (34), G.G. (30) ve G.G. (26) olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 3 kadın zanlı çaldıkları paralarla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Bu arada, C.K'nin zanlıları yakalayarak emekli maaşını kendisine teslim eden ekiplere teşekkür için bir miktar para vermek istemesi gülümsetti.

78 yaşındaki kişinin emekli maaşını çalan 3 kadın zanlı yakalandı
78 yaşındaki kişinin emekli maaşını çalan 3 kadın zanlı yakalandı
78 yaşındaki kişinin emekli maaşını çalan 3 kadın zanlı yakalandı
78 yaşındaki kişinin emekli maaşını çalan 3 kadın zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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