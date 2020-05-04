Elazığ'da, 6 kişilik aile koronavirüsü yenip, alkışlarla taburcu oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elazığ'da, 6 kişilik aile koronavirüsü yenip, alkışlarla taburcu oldu

Elazığ'da, 6 kişilik aile koronavirüsü yenip, alkışlarla taburcu oldu
04.05.2020 19:45 | Son Güncelleme: 04.05.2020 19:46

Elazığ'da, 6 kişilik aile koronavirüsü yenip, alkışlarla taburcu olduELAZIĞ'da, koronavirüse yakalanan ve tedavileri tamamlanıp, sağlığına kavuşan Hüseyin Soylu (55), eşi ve 4 çocuğu, alkışlarla taburcu edildi.

Elazığ'da, 6 kişilik aile koronavirüsü yenip, alkışlarla taburcu oldu

ELAZIĞ'da, koronavirüse yakalanan ve tedavileri tamamlanıp, sağlığına kavuşan Hüseyin Soylu (55), eşi ve 4 çocuğu, alkışlarla taburcu edildi. Vali Çetin Oktay Kaldırım, koronavirüsten taburcu olanların sayısının 52'ye yükseldiğini belirterek, hastanede sadece 5 kişinin tedavisinin sürdüğünü söyledi. Baskil ilçesine 3 hafta önce giden bir kişi, Hüseyin Soylu, eşi ve 4 çocuğuna koronavirüs bulaştırdı. Koronavirüs teşhisi konulduktan sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Soylu ailesi, bugün taburcu oldu. Hastanede taburcu olan aile, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, koronavirüsten taburcu olanların sayısı 52'ye yükseldiğini, hastanede tedavi gören sadece 5 kişinin kaldığını belirterek, "3 hafta önce sorumsuz bir kişinin il dışından gelerek, Baskil'de koronavirüs bulaştırdığı Hüseyin amca ve ailesini iyileştirerek taburcu ettik. Toplam taburcu sayımız 52'ye ulaştı. İlimizde normal serviste yatan 5 pozitif vaka bulunmaktadır. Rehavet yok, tedbire devam" dedi.

Elazığ'da, 6 kişilik aile koronavirüsü yenip, alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşme sürecinin ayrıntılarını açıkladı Haberler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşme sürecinin ayrıntılarını açıkladı
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haberler
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Haberler
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja...
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı Haberler
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan 'Avukatlık Kanun Taslağı'yla ilgili açıklama yaptı
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı
Kim Jong-un geri döndü, 'kötürüm kaldı' diyen firari vekil özür diledi
Kim Jong-un geri döndü, "kötürüm kaldı" diyen firari vekil özür diledi
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım
Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü
Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Güzel haberler geliyor! Sivas'ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Güzel haberler geliyor! Sivas'ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak
Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
Kılıçdaroğlu, 'mermili tehdit' paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu
Kılıçdaroğlu, "mermili tehdit" paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu
Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi
Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi
Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktaki kişilere dağıtan şüpheli yakalandı
Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktaki kişilere dağıtan şüpheli yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Canan Kaftancıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Cem Yılmaz Nur Yerlitaş Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Nenad Bjelica Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Elazığ'da, 6 kişilik aile koronavirüsü yenip, alkışlarla taburcu oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 19:55:27. #1.14#
title