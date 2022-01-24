Elazığ'da 531 köy yolu kardan kapandı

ELAZIĞ'da, kar yağışı nedeniyle 531 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki 531 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin, kapanan yolların açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.