Elazığ'da 5 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri, 5 bin paket sigara ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Diyarbakır yolu üzerinde Maden ilçesi Gezin Karakol Komutanlığı önünde çalışma yaptı.



Yapılan çalışmada durdurulan bir otobüse tütün ve narkotik köpeği 'Akça' tepki verdi. Bunun üzerine otobüste yapılan aramada, kapalı alanlara zulalanmış 5 bin paket sigara ele geçirildi.



Jandarma ekipleri kaçak sigara ile ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. - ELAZIĞ