Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem (2)
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Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem (2)

17.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:31

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Vali Yırık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 12.24'te Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Yırık, "An itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.24'te Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ merkezde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin, 17 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem (2)
Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem (2)
Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem (2)
Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Dağ

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