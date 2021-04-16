Elazığ'da 243 Milyon TL nakdi yardım yapıldı
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Elazığ'da 243 Milyon TL nakdi yardım yapıldı

Elazığ'da 243 Milyon TL nakdi yardım yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'da 'Sosyal Koruma Kalkanı' kapsamında toplamda 243 milyon 155 bin 724 TL nakdi yardım yapıldığı bildirildi.

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Elazığ'da 'Sosyal Koruma Kalkanı' kapsamında toplamda 243 milyon 155 bin 724 TL nakdi yardım yapıldığı bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Sosyal Koruma Kalkanı' kapsamında başvuru esaslı olarak ihtiyaç sahiplerine verilen nakdi yardım desteği verilerini paylaştı . Türkiye genelinde 60 milyar 38 milyon 892 bin 590 TL nakdi yardım yapıldı. Bu kapsamda Elazığ'da ise 11 Mart 2020 tarihinden bu yana toplamda 243 milyon 155 bin 724 TL nakdi destek verildiği kaydedildi.

Sosyal Destek Programı kapsamında Faz 1'de 23 bin 941 aile, Faz 2'de 19 bin 612 aile, Faz 3'te ise 19 bin 828 aileye destek sağlandı. Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasından 18 bin 743 aile yararlandı. Kısa çalışma ödeneği alan 10 bin 132 kişiye 80 milyon 691 bin 884 TL, nakdi ücret desteği alan 10 bin 227 kişiye 45 milyon 949 bin 5 TL, işsizlik ödeneği alan 5 bin 546 kişiye 23 milyon 521 bin 413 TL ve normalleşme desteği adı altında ise 5 bin 988 kişi 10 milyon 869 bin 422 TL destek verilmesiyle toplam rakamın 243 milyon 155 bin 724 TL olduğu aktarıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da 243 Milyon TL nakdi yardım yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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