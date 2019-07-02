Elazığ'da 200 organik kovan dağıtıldı

Karakoçan ilçesinde arıcılık yapan 20 üreticiye 200 organik kovan dağıtıldı.

Organik arıcılık ve bal üretiminin yaygınlaştırılması ve kontrolü projesi kapsamında Karakoçan ilçesinde arıcılık yapan 20 üreticiye El Sanatları Eğitim Merkezinde düzenlenen törenle organik kovan verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, yaptığı konuşmada, kentin coğrafi koşulları, iklimi ve bitki florası zenginliğiyle arıcılık için oldukça elverişli olduğunu söyledi.

Elazığ'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu kaydeden Karahan, daha önce de kentin birçok ilçesine kovan dağıtımı yaptıklarını belirtti.

Karahan, "Bizler de sahip olduğumuz bu potansiyeli daha da geliştirmek arıcılığımızı bir adım öne götürmek bal üretimimizi artırmak için değişik projeler uyguluyoruz." dedi.

Kaynak: AA