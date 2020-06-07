Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı
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Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı

Elazığ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetleme yapan 2 polis memuru, maske takmaları konusunda uyardığı 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. Yaralanan polisler tedaviye alınırken 3 saldırgan ise gözaltına alındı. Saldırganların birçok suçtan da sabıkaları çıktı.

07.06.2020 23:40 | Son Güncelleme: 08.06.2020 00:27

Olay, öğle saatlerinde Elazığ kent merkezindeki Vali Fahri Bey caddesinde meydana geldi. Koronavirüs tedbirlerini denetleyen polis ekipleri, maskesiz dolaşan G.G.'ye (28) uyarı yapmasının ardından aralarında tartışma çıktı.

3 KİŞİ, 2 POLİSE SALDIRDI

Tartışmanın ardından kaçtığı pasajda G.G.'yi yakalayan 2 polis memuru, şüpheli ile birlikte arkadaşları olan O.G. (28) ve E.T.'nin (25) saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, meslektaşlarını darbeden 3 şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler gözaltına alırken, sağlık ekipleri ise uğradıkları saldırıda yaralanan 2 polis memurunu ambulansla hastaneye götürdü.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA BİRÇOK SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yapılan incelemede kasten yaralama, taciz ve uyuşturucudan haklarında suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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