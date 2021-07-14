Elazığ'da 15 Temmuz şehidi Eyyüp Oğuz mezarı başında anıldı

Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Eyyüp Oğuz'u mezarı başında andı.

Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Eyyüp Oğuz'u mezarı başında andı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarete Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Öztaylan ve kurum çalışanları katıldı.

Ziyarette şehidin kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk