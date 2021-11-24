Elazığ'da 130 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
ELAZIĞ'da jandarmanın arama yaptığı araçta 130 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir şüphelinin gümrük kaçağı ürünleri kente getireceğini belirledi. Takibe alınan şüpheli B.A.'nın aracı durduruldu. Yapılan aramada 130 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Aracın sürücüsü B.A. gözaltına alındı.- Elazığ
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri
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