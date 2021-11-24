Elazığ'da 130 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
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Elazığ'da 130 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Elazığ'da 130 kilo kaçak tütün ele geçirildi

ELAZIĞ'da jandarmanın arama yaptığı araçta 130 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da jandarmanın arama yaptığı araçta 130 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir şüphelinin gümrük kaçağı ürünleri kente getireceğini belirledi. Takibe alınan şüpheli B.A.'nın aracı durduruldu. Yapılan aramada 130 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Aracın sürücüsü B.A. gözaltına alındı.


- Elazığ

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri

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