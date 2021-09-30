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Elazığ'da 100 hektarlık alanda 46 bin adet fidan dikilecek

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | Güncel

Elazığ'da 100 hektarlık alanda 46 bin adet fidan dikilecek Elazığ'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 100 hektarlık alanda 46 bin adet çukur açılarak fidan dikimi için hazır hale getirildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 100 hektarlık alanda 46 bin adet fidan dikilecek

ELAZIĞ - Elazığ'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 100 hektarlık alanda 46 bin adet çukur açılarak fidan dikimi için hazır hale getirildi.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, 11 Kasımda tüm Türkiye geneli düzenlenmesi planlanan etkinlikte Geleceğe Nefes Ol Projesi kapsamında fidan dikilecek alanları iki aylık çalışma sonucunda hazır hale getirdi. Fırat Üniversitesi ana kampüsünde 50 hektar alanda 23 bin adet, İletişim Fakültesi yerleşke alanı içinde de yine 50 hektar alan üzerinde 23 bin adet çukur açıldı. Yaklaşık iki aylık sürede çalışmaların tamamlandığı alanda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında sedir, mavi servi, karaçam, ıhlamur ve çınar gibi fidanlar toprakla buluşturularak Elazığ ve geleceğe nefes olunacak.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner çalışmaları yerinde takip ederek ilgili kişilerden bilgi aldı. 11 Kasım tarihinde 46 bin adet fidan dikmeyi planladıklarını belirten FÜ Rektörü Prof. Dr. Göktaş, "Bu alan Harput Kampüsü olarak adlandırdığımız yerleşkesidir. Biz önümüzdeki süreçte üniversitemiz binalarını bu tarafa taşımak istiyoruz. Bu bağlamda binalar buraya taşınınca aynı anda öğrencilerin yaşam alanını da birlikte oluşturulması gerekiyor. Haziran ayında Orman Bölge Müdürlüğü ile bir protokol imzaladık. Bu kapsamda üniversitemizin şuanda 46 bin öğrencisi var. Her öğrencimize bir fidan düşecek şekilde 11 Kasımda adete seferberlik başlatmak istiyoruz" dedi.

Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner ise "FÜ Rektörlüğü ile birlikte bir protokol imzaladık. Bu protokol çerçevesinde hem FÜ kampüsünde hem de İletişim Fakültesinin kampüsü içerisinde ağaçlandırma çalışması protokolünü imzalamış durumdayız. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü olarak da Cumhurbaşkanımızın 2019 yılında ağaçlandırma seferberliği kapsamında Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan etmiş olduğu 11 Kasımı bu yıl 2021 yılında 3'üncüsünü değerlendirmiş olacağız. 50 hektar alanda iki aylık dönem içerisinde 4 tane iş makinamızla birlikte burada 23 bin adet çukur açarak 11 Kasımda dikimini hep beraber gerçekleştireceğimiz bir etkinlik olacak" diye konuştu.

Elazığ'da 100 hektarlık alanda 46 bin adet fidan dikilecek

Elazığ'da 100 hektarlık alanda 46 bin adet fidan dikilecek

Elazığ'da 100 hektarlık alanda 46 bin adet fidan dikilecek

Elazığ'da 100 hektarlık alanda 46 bin adet fidan dikilecek
İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Elazığ'da 100 hektarlık alanda 46 bin adet fidan dikilecek - Haberler
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