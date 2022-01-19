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Elazığ Belediyesinin kar mesaisi sürüyor

Elazığ Belediyesinin kar mesaisi sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da dün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından belediye ekipleri, kent genelinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da dün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından belediye ekipleri, kent genelinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da dünden bu yana kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde yer yer 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığının ardından belediye ekipleri çalışmalara başladı. Ana yol ve caddelerde buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması yapan ekipler, sürücülerin dikkatli olması konusunda uyardı.

Elazığ Belediyesi ekiplerinin çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ Belediyesinin kar mesaisi sürüyor

Elazığ Belediyesinin kar mesaisi sürüyor

Elazığ Belediyesinin kar mesaisi sürüyor

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Meteoroloji, Elazığ, kar, 3. Sayfa, Haber

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