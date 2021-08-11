Elazığ Belediyesinden güvenlik personeline yangın eğitimi
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Elazığ Belediyesinden güvenlik personeline yangın eğitimi

Elazığ Belediyesinden güvenlik personeline yangın eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, belediye güvenlik personeline teorik ve uygulamalı yangın eğitimi verdi.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, belediye güvenlik personeline teorik ve uygulamalı yangın eğitimi verdi.

Yangın esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında verilen eğitimin ardından ayrı bir alanda yangın söndürme uygulaması yapıldı. Ülkede yaşanan orman yangınları ve yangılarda yaşanan acı kayıpların ardından alınacak tedbirlerin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün, "Belediyemizde görevli güvenlik personeline 'yangın çıkmaması için gerekli tedbirlerin alınması' ve 'olası yangın durumlarında yapılması gerekenler' hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verdik. Manavgat'ta başlayan ve ülkemizin birçok bölgesinde etkili olan orman yangınları hepimizin içini yaktı. Elazığ Belediyesi olarak biz de bölgemizde oluşması muhtemel orman yangınlarına karşı önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Belediyemizde ve çevresinde meydana gelebilecek olası yangınlar için güvenlik personelimize yangın eğitimi verdik. Hemen akabinde ise tatbikat yaptık. Çalışanlarımızın yaşanabilecek herhangi bir yangın durumunda olaya hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi hayati önem arz ediyor" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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