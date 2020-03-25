Elazığ Belediyesi personelinden sağlık çalışanlarina alkış desteği Elazığ Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakârlıkla görev yapan sağlık çalışanlarına alkış desteği verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına Korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından mesai mefhumu gözetmeksizin kahramanca mücadele eden sağlıkçılara yönelik yurt çapında verilen desteğe, Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli de katıldı.

Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında hijyen ve dezenfekte çalışmalarını kararlılıkla sürdüren ekipler bu sabah Ahmet Aytar Meydanı'nda bir araya gelerek, salgınla mücadelede yoğun mesai harcayan ve risk alan sağlık çalışanlarına alkış desteği sağladı.

Kaynak: Bültenler