Elazığ Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine şehir turu

03.10.2019 11:47

Elazığ Belediyesi şehri tanıtmak, öğrencilerin şehir ile bütünleşmelerini ve uyumlarını sağlamak amacı ile bir gezi programı düzenledi. Ailelerinden, evlerinden uzakta yeni bir yaşama başlayan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen araçlarla şehri baştan başa gezerek, rehberler eşliğinde yeni yaşam alanlarını tanıma fırsatı yakaladı. Gün boyu Elazığ'ın tarihi, sosyal ve kültürel özelliklerini yakından tanıma fırsatı yakalayan üniversiteli gençler, programdan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Elazığ Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen şehir turunun ardından gençler şehrin yaşam merkezi Kültür Park'ta düzenlenen akşam yemeğinde de Türkiye'nin en zengin ikinci mutfağı olan Elazığ mutfağıyla tanıştı.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI'NA TEŞEKKÜR

Gezi programının Elazığ'ı tanımaya ve oryantasyon sürecini hızlandırmaya önemli katkı sağladığını belirten öğrenciler, "Bizlere gösterilen yakın ve sıcak ilgiden dolayı çok mutluyuz. İlk kez geldiğimiz bu şehri tanımak açısından son derece faydalı olan bu organizasyondan ve gösterilen misafirperverlikten ötürü Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ederiz" şeklinde konuştular.

Kaynak: Bültenler