Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen belediye başkanı, evde kendisini izole etti.

Elazığ Belediye Başkanı AK Partili Şahin Şerifoğulları, temas ettiği bir kişide koronavirüs tespit edilince, hastaneye başvurdu. Hastanede Şerifoğulları'na yapılan pozitif çıktı. Başkan Şerifoğulları, yapılan müdahalenin ardından evine gönderildi. Şerifoğulları'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı 14 gün kendisini izole edecek.

BELEDİYE BAŞKANI EVİNDE KARANTİNA ALTINDA KALACAK

Belediye Başkanı Şerifoğulları'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir problemin olmadığı öğrenildi. Öte yandan Başkan Şerifoğulları'nın tedbir amaçlı 14 gün evinde karantina da kalacağı ifade edildi.

Kaynak: DHA