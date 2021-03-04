Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Osman Erbaş kaç yaşında? Korgeneral Osman Erbaş evli mi?
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Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Osman Erbaş kaç yaşında? Korgeneral Osman Erbaş evli mi?

04.03.2021 19:49 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:13

Bitlis'te askeri helikopter düştü ve Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu. Peki, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Osman Erbaş kaç yaşında? Korgeneral Osman Erbaş evli mi?

Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Osman Erbaş kaç yaşında? Korgeneral Osman Erbaş evli mi?

KORGENERAL OSMAN ERBAŞ KİMDİR?

Korgeneral Osman Erbaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 8. Kolordu Komutanı görev yapmaktaydı.Şehit olan Yozgat Yerköy'lü olan Şehit8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş yedi ay önce de annesi Cemile Erbaş'ı kaybetmişti. İlk ve ortaokulu memleketinde tamamlayan şehit Erbaş askeri okuldan başarı ile mezun oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.Erbaş, bir sonraki YAŞ Toplantısında Orgeneralliğe terfi etmeyi bekliyordu.

Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Osman Erbaş kaç yaşında? Korgeneral Osman Erbaş evli mi?
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