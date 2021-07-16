Elanur - Kaçak sözleri! 'Kaçak' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Elanur - Kaçak sözleri! 'Kaçak' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Elanur - Kaçak sözleri! 'Kaçak' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Elanur'un yeni şarkısı 'Kaçak' 16 Temmuz bugün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 100 bin izlenme ve 11 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kaçak sözleri nelerdir? Elanur - Kaçak şarkı sözleri nedir?

Elanur - Kaçak şarkı sözleri nelerdir? Elanur - Kaçak sözleri nedir? Şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ELANUR - KAÇAK ŞARKI SÖZLERİ

neden gizli saklı bu aşk

yeter usandım geçmiyo zaman

nereye kadar böyle kaçak

savaşırdık sonuna kadar

-----

bilmezsin değerini

elinde sevgi yokken

yatakta kafam hep high

elimi tut lütfen

-----

aptal oldum aşkından

oldum ben de saldırgan

hislerimi haykırsam ya

-----

karaya

vurduk hepsinin geldik üstesinden

tutsak kaldım ama yine yenilmem

vazgeçmedim ikimizden

olmak isterdim teninde

olamadık bi resimde

-----

neden gizli saklı bu aşk

yeter usandım geçmiyo zaman

nereye kadar böyle kaçak

savaşırdık sonuna kadar

-----

karanlık

yolum yok

mecburum

yetmiyo dualar

-----

zor benim olman

bitmiyo kavgam

kaybederiz yoksa

güven bana korkma

-----

neden gizli saklı bu aşk

yeter usandım geçmiyo zaman

nereye kadar böyle kaçak (nereye kadar?)

savaşırdık sonuna kadar

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

16 Temmuz 2021 tarihinde yüklenen Elanur-Kaçak şarkısı şuana kadar toplamda 105 bin izlenme ve 11 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:

Söz:Elanur

Müzik: Tanerman

Mix & Mastering:Can Paşa

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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Elanur - Kaçak sözleri! 'Kaçak' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler
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