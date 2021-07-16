Elanur - Kaçak sözleri! 'Kaçak' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Elanur'un yeni şarkısı 'Kaçak' 16 Temmuz bugün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 100 bin izlenme ve 11 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kaçak sözleri nelerdir? Elanur - Kaçak şarkı sözleri nedir?

Elanur - Kaçak şarkı sözleri nelerdir? Elanur - Kaçak sözleri nedir? Şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ELANUR - KAÇAK ŞARKI SÖZLERİ

neden gizli saklı bu aşk

yeter usandım geçmiyo zaman

nereye kadar böyle kaçak

savaşırdık sonuna kadar

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bilmezsin değerini

elinde sevgi yokken

yatakta kafam hep high

elimi tut lütfen

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aptal oldum aşkından

oldum ben de saldırgan

hislerimi haykırsam ya

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karaya

vurduk hepsinin geldik üstesinden

tutsak kaldım ama yine yenilmem

vazgeçmedim ikimizden

olmak isterdim teninde

olamadık bi resimde

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neden gizli saklı bu aşk

yeter usandım geçmiyo zaman

nereye kadar böyle kaçak

savaşırdık sonuna kadar

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karanlık

yolum yok

mecburum

yetmiyo dualar

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zor benim olman

bitmiyo kavgam

kaybederiz yoksa

güven bana korkma

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neden gizli saklı bu aşk

yeter usandım geçmiyo zaman

nereye kadar böyle kaçak (nereye kadar?)

savaşırdık sonuna kadar

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

16 Temmuz 2021 tarihinde yüklenen Elanur-Kaçak şarkısı şuana kadar toplamda 105 bin izlenme ve 11 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:

Söz:Elanur

Müzik: Tanerman

Mix & Mastering:Can Paşa