Elanur - Kaçak sözleri! 'Kaçak' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Elanur'un yeni şarkısı 'Kaçak' 16 Temmuz bugün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 100 bin izlenme ve 11 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kaçak sözleri nelerdir? Elanur - Kaçak şarkı sözleri nedir?
Elanur - Kaçak şarkı sözleri nelerdir? Elanur - Kaçak sözleri nedir? Şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ELANUR - KAÇAK ŞARKI SÖZLERİ
neden gizli saklı bu aşk
yeter usandım geçmiyo zaman
nereye kadar böyle kaçak
savaşırdık sonuna kadar
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bilmezsin değerini
elinde sevgi yokken
yatakta kafam hep high
elimi tut lütfen
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aptal oldum aşkından
oldum ben de saldırgan
hislerimi haykırsam ya
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karaya
vurduk hepsinin geldik üstesinden
tutsak kaldım ama yine yenilmem
vazgeçmedim ikimizden
olmak isterdim teninde
olamadık bi resimde
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neden gizli saklı bu aşk
yeter usandım geçmiyo zaman
nereye kadar böyle kaçak
savaşırdık sonuna kadar
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karanlık
yolum yok
mecburum
yetmiyo dualar
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zor benim olman
bitmiyo kavgam
kaybederiz yoksa
güven bana korkma
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neden gizli saklı bu aşk
yeter usandım geçmiyo zaman
nereye kadar böyle kaçak (nereye kadar?)
savaşırdık sonuna kadar
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
16 Temmuz 2021 tarihinde yüklenen Elanur-Kaçak şarkısı şuana kadar toplamda 105 bin izlenme ve 11 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:
Söz:Elanur
Müzik: Tanerman
Mix & Mastering:Can Paşa