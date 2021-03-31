Ela Yörüklü'den anlamlı kampanya
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Ela Yörüklü'den anlamlı kampanya

Hürriyet - Haberler | Magazin
Ela Yörüklü'den anlamlı kampanya

Oyuncu, otizmli çocuklara yardım eli uzatmak için kolları sıvadı.

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Oyuncu, otizmli çocuklara yardım eli uzatmak için kolları sıvadı. Bugün yeni yaşını kutlayacak olan Yörüklü, bu vesileyle Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı yararına İyilik Paylaş platformu üzerinden bir bağış kampanyası açtı. Ünlü oyuncu, sosyal medya takipçilerinden hediye yerine bağış yapılmasını istedi.

Kaynak: Hürriyet

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